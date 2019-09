BÖRSEN-TICKER-Analysten bewerten Klöckner & Co positiv - Aktie steigt

03. Sep (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

07.48 Uhr - Die Experten der Credit Suisse bewerten den Stahlhändler Klöckner & Co positiv und stufen die Aktien mit “outperform” ein. Die Aktien legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,9 Prozent zu.

07.46 Uhr - Der Batteriehersteller Varta investiert in den Ausbau seiner Kapazitäten und will 2022 mehr als 150 Millionen Lithium-Ionen-Akkus herstellen. Das Unternehmen investiert dazu 130 Millionen Euro und erweitert seine Standorte in Ellwangen und Nördlingen. An der Börse kam das gut an, die Aktien legten im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,9 Prozent zu.

07.38 Uhr - Ein negativer Analystenkommentar belastet die Aktien des Stahlkonzerns ThyssenKrupp. Sie notieren im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 1,3 Prozent schwächer. Die Experten der Credit Suisse stuften die Aktie als "underperform" ein und begründeten das mit Bilanzrisiken sowie der langsamen Restrukturierung.