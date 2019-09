BÖRSEN-TICKER-Italienische Aktien vor Regierungsbildung gefragt

Frankfurt, 04. Sep (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

9.40 Uhr - In Erwartung einer baldigen Regierungsbildung decken sich Anleger mit italienischen Aktien ein. Der Mailänder Börsenindex steigt um 1,5 Prozent und steht damit so hoch wie seit Ende Juli nicht mehr. Bankentitel des Landes sind besonders begehrt. Der Branchenindex steigt um zwei Prozent. Ministerpräsident Giuseppe Conte könnte bereits im Laufe des Tages ein neues Kabinett vorstellen. Die Mitglieder der 5-Sterne-Bewegung hatten am Dienstag für ein Bündnis mit ihrem einstigen Gegner, der sozialdemokratischen PD, gestimmt.

9.30 Uhr - Wirecard schiebt sich mit einem Plus von 3,7 Prozent auf 149,85 Euro an die Dax-Spitze. Damit notieren die Aktien so hoch wie seit knapp vier Wochen nicht mehr. Die Analysten des Vermögensberaters Kepler Cheuvreux hoben das Kursziel auf 225 von zuvor 220 Euro an. Der Zahlungsdienstleister kündigte zudem an, die Zusammenarbeit mit der japanischen Mizuho Bank zu erweitern.

8.00 Uhr - Delivery Hero überzeugt die Anleger mit einer optimistischen Prognose. Die Papiere gewinnen im Frankfurter Frühhandel 1,8 Prozent. Der Essens-Lieferdienst hob seine Umsatzprognose an und rechnet in Europa im zweiten Halbjahr mit dem Erreichen der Gewinnzone.

7.50 Uhr - Die Aktien von Isra Vision sind nach einer Kaufempfehlung gefragt. Die Papiere gewinnen 3,3 Prozent bei Lang & Schwarz und sind größter Gewinner im SDax. Jefferies hat die Bewertung für die Titel des Spezialisten für industrielle Bildbearbeitung mit “Buy” aufgenommen und das Kursziel bei 44 Euro gesetzt. Am Dienstag gingen sie bei 32,54 Euro aus dem Handel.

7.22 Uhr - Nach der Schlappe des britischen Premierministers Boris Johnson im britischen Parlament legt das Pfund zu. Die Währung verteuert sich um 0,2 Prozent auf 1,2106 Dollar. Anleger gehen davon aus, dass sich Johnson mit seiner Forderung nach einem definitiven Brexit Ende Oktober nicht durchsetzen kann und es eine weitere Verschiebung geben wird.