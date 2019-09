BÖRSEN-TICKER-Gold-Anleger machen Kasse

Frankfurt, 05. Sep (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

07:50 Uhr - Gold-Anleger nutzen die jüngsten Rally für Gewinnmitnahmen. Das Edelmetall verbilligt sich am Donnerstag um 0,4 Prozent auf 1545,57 Dollar je Feinunze. Börsianern zufolge schichten Investoren dank der Hoffnung auf eine Entspannung im Brexit-Drama und auf eine Annährung im Zollstreit zwischen den USA und China wieder Geld in risikoreichere Anlagen wie Aktien um. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)