BÖRSEN-TICKER-Flugzeug-Zulieferer Safran nach Zahlen auf Rekordhoch

Frankfurt, 05. Sep (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

10.25 Uhr - Ein überraschend starkes Halbjahresergebnis und ein optimistischerer Ausblick beflügeln Safran. Die Aktien des weltweit zweitgrößten Zulieferers in der Luftfahrtindustrie steigen in Paris um 8,2 Prozent auf 142,05 Euro.

08.41 Uhr - Der Verkauf von Anteilen durch zwei Großaktionäre drückt Scout24 ans Ende des MDax. Die Aktien verlieren im Frankfurter Frühhandel 2,6 Prozent auf 51,60 Euro. Den Angaben zufolge wurden die Titel zu je 52 Euro platziert.

08.31 Uhr - Die 53 Millionen Euro schwere Aufstockung einer Hybrid-Wandelanleihe setzt dem Wind- und Solarpark-Betreiber Encavis zu. Die Aktien verlieren im Frankfurter Frühhandel gegen den Trend ein Prozent.

08.23 Uhr - Ein positiver Analystenkommentar hievt HeidelbergCement an die Dax-Spitze. Die Aktien gewinnen im Frankfurter Frühhandel knapp zwei Prozent auf 64 Euro. Die Experten der Deutschen Bank stuften die Titel auf “Buy” hoch. Das Kursziel setzten sie auf 73 Euro.

08.12 Uhr - Der baldige Einzug in den Dax ermuntert Anleger zum Einstieg bei MTU. Die Aktien steigen im Frankfurter Frühhandel um 2,3 Prozent. Die Titel des designierten Dax-Absteigers Thyssenkrupp gewinnen 1,4 Prozent.

07.49 Uhr - Gold-Anleger nutzen die jüngsten Rally für Gewinnmitnahmen. Das Edelmetall verbilligt sich am Donnerstag um 0,4 Prozent auf 1545,57 Dollar je Feinunze. Börsianern zufolge schichten Investoren dank der Hoffnung auf eine Entspannung im Brexit-Drama und auf eine Annährung im Zollstreit zwischen den USA und China wieder Geld in risikoreichere Anlagen wie Aktien um. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)