BÖRSEN-TICKER-Johnsons Aussagen zum Brexit treiben Pfund

Frankfurt, 09. Sep (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

11.08 Uhr - Optimistische Aussagen von Premierminister Boris Johnson zum Brexit geben dem Pfund Sterling Rückenwind. Es überwindet seine anfängliche Schwäche und verteuert sich auf 1,2313 Dollar. Johnson sagte unter anderem, dass bis zum EU-Gipfel Mitte Oktober eine Einigung gefunden und sein Land die EU zum 31. Oktober verlassen werde.

09.49 Uhr - Drohende Einbußen durch einen Pilotenstreik bei British Airways machen der Mutter IAG zu schaffen. Die Aktien verlieren in London gegen den Trend 1,7 Prozent.

09.40 Uhr - Die Aussicht auf eine Fortsetzung der aktuellen Förderpolitik der Opec und ihrer Verbündeten treibt den Ölpreis. Brent verteuert sich um 0,8 Prozent auf 62,01 Dollar je Barrel. Die Ernennung von Prinz Abdulaziz bin Salman zum saudi-arabischen Energieminister gelte als Versuch, die Abstimmung zwischen den Exportländern zu verbessern, sagt Anlagestratege Stephen Innes vom Brokerhaus AxiTrader. Der Sohn von König Salman hatte die Förderbremse von Opec und weiteren Staaten mit ausgehandelt.

08.49 Uhr - Mit einem Kursplus von 3,4 Prozent auf 12,75 Euro übernehmen die Aktien von ProSiebenSat.1 im Frankfurter Frühhandel die Spitze im MDax. Händlern zufolge haben die Analysten der UBS die Titel auf “Buy” von “Neutral” hochgestuft und das Kursziel auf 18,20 von 16 Euro angehoben.

08.24 Uhr - Ein positiver Analystenkommentar hievt Nordex an die Spitze des MDax. Die Aktien steigen am Montag im Frankfurter Frühhandel um 2,2 Prozent auf 9,30 Euro. Die Experten von Macquarie stuften die Titel auf "Outperform" von "Underperform" hoch und hoben das Kursziel auf 14,50 Euro an.