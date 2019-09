MÄRKTE-Bericht über möglichen Spartenverkauf treibt Arcelor-Aktien

Frankfurt, 11. Sep (Reuters) - Ein Medienbericht über einen möglichen Verkauf des Baugeschäfts hat den Aktien des weltweit führenden Stahlkonzerns ArcelorMittal zu Gewinnen verholfen. Sie notierten am Mittwoch 2,8 Prozent fester. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtete, könnte der Verkauf 700 bis 800 Millionen Euro einspielen. Sollte das Geschäft tatsächlich abgegeben werden, würde die Verschuldung bis Jahresende um zehn Prozent sinken, konstatierten die Experten des Brokerhauses Jefferies. “Dass ein möglicher Verkauf in Erwägung gezogen wird, steht in Einklang mit dem zuletzt verkündeten Ziel, in den kommenden beiden Jahren zwei Milliarden Dollar aus dem Portfolio zu erlösen.”

ArcelorMittal leidet unter sinkenden Stahlpreisen und höheren Rohstoffkosten. Im zweiten Quartal schrumpfte der Gewinn. Zu schaffen macht dem Unternehmen das Schwächeln der Autobranche. Hinzu kommen Überkapazitäten und Billigimporte. ArcelorMittal hatte bereits seine Produktion in Europa gedrosselt - mit Auswirkungen auch auf Deutschland. Der Stahlriese betreibt hierzulande vier Werke und beschäftigt etwa 9000 Mitarbeiter. (Reporterin: Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)