BÖRSEN-TICKER-Fahrzeug-Rückruf macht GM zu schaffen

Frankfurt, 11. Sep (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

17.58 Uhr - Der Rückruf von 3,5 Millionen Fahrzeugen in den USA drückt General Motors (GM). Die Aktien verlieren 1,4 Prozent. Betroffen sind den Angaben zufolge vor allem Pickups und SUVs, bei denen es Probleme mit der Bremsanlage gebe. Bei einem Pkw-Modell und zwei Vans müsse fehlerhafte Software ersetzt werden.

11.36 Uhr - Eine Milliardenofferte aus Hongkong treibt die Aktien von Börsenbetreibern in Europa. Die Papiere der Londoner Börse schnellen zeitweise um 16,4 Prozent nach oben. Die Hongkonger Börse bietet 35 Milliarden Euro für die LSE - unter der Voraussetzung, dass die Fusion der Londoner mit dem Datenanbieter Refinitiv nicht zustande kommt. Die Titel der Deutschen Börse notieren zeitweise 3,2 Prozent fester.

09.30 Uhr - Mit einem Plus von 2,4 Prozent stehen die Infineon-Aktien an der Spitze des deutschen Leitindex Dax. Der Chiphersteller profitiert nach Einschätzung der Liberum-Experten vom Trend zu Elektroautos. Positiv sei vor allem, dass von Herstellern wie VW vermehrt elektrisch betriebene Fahrzeuge für den Massenmarkt vorgestellt werden. Anleger sollten daher den jüngsten Kursrückgang wegen der Schwäche des chinesischen Marktes zum Einstieg nutzen, schrieben die Analysten.

07.43 Uhr - Mit einem Plus von 2,2 Prozent stehen die Aktien von Deutsche Wohnen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz an der MDax-Spitze. Die Experten des Bankhauses Lampe haben die Papiere auf “Buy” von “Hold” hochgestuft und begründen das mit den jüngsten Änderungen an den Berliner Mietendeckel-Plänen, die dem Unternehmen nun doch gewisse Wachstumschancen in der Hauptstadt ermöglichten.

07.33 Uhr - Die Puma-Aktien geben im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,1 Prozent nach und sind damit Schlusslicht im MDax. Die Experten der HSBC haben die Papiere auf “Hold” von “Buy” herabgestuft, zugleich aber das Kursziel auf 73 von 72 Euro angehoben. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)