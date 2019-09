BÖRSEN-TICKER-Rendite der Staatsanleihen steigt auf Sechs-Wochen-Hoch

13. Sep (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

08.08 Uhr - Die Rendite der deutschen Staatsanleihen steigt über minus 0,5 Prozent und ist damit so hoch wie seit Anfang August nicht. Robert Holzmann, Österreichs Zentralbankchef und neues Mitglied im EZB-Rat, sagte dem Sender Bloomberg TV, er glaube nicht, dass die aktuelle Politik der Europäischen Zentralbank für die nächsten Jahrzehnte da sei. Die EZB hatte am Donnerstag den Strafzins erhöht und neue Wertpapierkäufe auf den Weg gebracht.