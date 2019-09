BÖRSEN-TICKER-Prognosesenkung setzt Aktien von SAF Holland zu

24. Sep (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

07.53 Uhr - Die Aktien des Lkw-Zulieferers SAF Holland brechen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um 14,3 Prozent ein. Das fränkische Unternehmen rechnet für das laufende Jahr nun mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang. Es war bereits die zweite Prognosesenkung in diesem Jahr.

07.48 Uhr - Nach einer Hochstufung durch die Experten der Investmentbank Jefferies legen die Aktien des Stahlhändlers Klöckner & Co im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 3,2 Prozent zu. Jefferies hob seine Einschätzung auf "Buy" von "Hold" und sein Preisziel auf 7,40 von 4,90 Euro an.