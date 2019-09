BÖRSEN-TICKER-EdF auf Talfahrt - Britisches AKW kostet mehr

Frankfurt, 25. Sep (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

12.00 Uhr - Höhere Kosten für ein Atomkraftwerk in Großbritannien setzen EdF zu. Die Aktien des französischen Versorgers fallen in Paris um sieben Prozent auf ein Zwei-Wochen-Tief. Das Werk Hinkley Point C könne bis zu 2,9 Milliarden Pfund (3,2 Milliarden Euro) teurer werden als gedacht, teilte der Konzern mit. EdF kämpft bei dem Projekt bereits mit Verzögerungen.

11.20 Uhr - Eine Herunterstufung der UBS drückt Wirecard auf ein Drei-Wochen-Tief. Die Aktien geben um bis zu 3,8 Prozent auf 143,65 Euro nach. Die Analysten setzten die Titel auf “Neutral” von “Buy” herunter. Das organische Wachstum des Zahlungsabwicklers scheine sich zu verlangsamen. Das könne die Aussichten für die Ziele 2020 trüben.

10.10 Uhr - Teamviewer patzen bei ihrem Börsendebut. Die Aktien fallen bis auf 24,80 Euro und liegen anschließend mit 25,55 Euro weiter unter ihrem Ausgabepreis von 26,25 Euro. Die Aktien des Software-Anbieters würden von vielen Anlegern als relativ teuer eingeschätzt, sagte ein Händler.

09.40 Uhr - Die Prognosesenkung von Pfeiffer Vacuum lässt die Aktien um bis zu 15 Prozent einbrechen. Die Papiere fallen mit 127,40 Euro auf den tiefsten Stand seit fünf Wochen und steuern auf ihren schwärzesten Börsentag seit Mai 2013 zu. Der Pumpenhersteller senkte seine Gewinnprognose, weil sich Auftragseingänge aus diesem ins kommende Jahr verschieben. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)