BÖRSEN-TICKER-BVB-Aktie nach Unentschieden gegen Bremen im Minus

30. Sep (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 08.11 Uhr - Der Aktie des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist im Frankfurter Frühhandel um 2,4 Prozent gefallen. Der BVB war am Samstag gegen Werder Bremen nicht über ein Unentschieden hinausgekommen und rutschte in der Tabelle auf den achten Platz ab. Neuer Tabellenführer ist Titelverteidiger Bayern München. 07.49 Uhr - Evotec-Aktien legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,2 Prozent zu. Das Biotech-Unternehmen hat in einem wichtigen Gemeinschaftsprojekt einen Meilenstein erreicht. 07.45 Uhr: Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro HELLA 43,76 2,74 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)