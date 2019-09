BÖRSEN-TICKER-Euro fällt nach Bericht über niedrigere Konjunkturprognosen

30. Sep (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 13.30 Uhr - Der Euro gibt nach einem Reuters-Bericht nach, wonach die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Konjunkturprognosen gesenkt haben. Die Gemeinschaftswährung kostet mit 1,0945 Dollar 0,3 Prozent weniger als am Vortag. Die Institute rechnen für das laufende Jahr mit einem Wachstum von 0,5 Prozent und für 2020 mit plus 1,1 Prozent, sagten mit den Zahlen vertraute Personen. Im Frühjahr waren die Ökonomen noch von 0,8 und 1,8 Prozent ausgegangen. 12.37 Uhr - Nach einer Herabstufung durch die Experten der Bank of America Merrill Lynch geben die Aktien des Konsumgüterherstellers Henkel 2,3 Prozent nach. Die Experten stuften die Papiere auf "underperform" von "neutral" herab und senkten ihr Kursziel auf 81 von 100 Euro. 10.43 Uhr - Die Aktien des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson fallen nach einer Herabstufung um 3,2 Prozent und sind damit Schlusslicht im SDax. Die Epxerten der Investmentbank Kepler Cheuvreux stuften die Papiere auf "Reduce" von "Hold" herab und senkten das Kursziel auf 14 von 16 Euro. 09.36 Uhr - Bitcoin fällt auf den niedrigsten Stand seit dreieinhalb Monaten. Die Cyberdevise gibt 4,7 Prozent nach und kostet mit 7683,24 Dollar so wenig wie seit Mitte Juni nicht mehr. 08.30 Uhr - Ein Bericht über den Abbruch der Verhandlungen mit ThyssenKrupp belastet die Aktien des Stahlhändlers Klöckner. Sie geben im Frankfurter Frühhandel 3,7 Prozent nach. Klöckner habe die Gespräche über einen Zusammenschluss mit Thyssens Werkstoffgeschäft einseitig beendet, berichtete das "Handelsblatt" aus Kreisen des Klöckner-Aufsichtsrats. Grund sei der Rauswurf von Thyssen-Chef Guido Kerkhoff gewesen. 08.11 Uhr - Der Aktie des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist im Frankfurter Frühhandel um 2,4 Prozent gefallen. Der BVB war am Samstag gegen Werder Bremen nicht über ein Unentschieden hinausgekommen und rutschte in der Tabelle auf den achten Platz ab. Neuer Tabellenführer ist Titelverteidiger Bayern München. 07.49 Uhr - Evotec-Aktien legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,2 Prozent zu. Das Biotech-Unternehmen hat in einem wichtigen Gemeinschaftsprojekt einen Meilenstein erreicht. 07.45 Uhr: Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro HELLA 43,76 2,74 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)