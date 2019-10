BÖRSEN-TICKER-Türkische Lira fällt - Investoren zweifeln an Wachstumsziel

01. Okt (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

15.06 Uhr - Die türkische Lira gibt nach, ein Dollar kostet mit 5,7060 Lira etwa ein Prozent mehr. Die jüngsten Daten deuten zwar darauf hin, dass die türkische Industrie im September ihre Talfahrt gestoppt hat. Investoren zweifeln jedoch, dass das Wachstumsziel der Regierung von fünf Prozent erreicht wird. Jakob Christensen, Schwellenländerexperte bei der Danske Bank, verweist dabei auf geringe Kapitalzuflüsse aus dem Ausland.

12.48 Uhr - Die Proteste in Hongkong belasten die Aktien der in der Region tätigen Firmen. Die Titel der HSBC verlieren 0,9 Prozent, die Aktien von Standard Chartered knapp zwei Prozent.

12.01 Uhr - Die Aktien des italienischen Infrastrukturkonzerns Atlantia geben 4,2 Prozent nach. Der Prozess, der möglicherweise zu einem Verlust der Konzessionen für den Betrieb von Autobahnen führen könne, dauere an, sagt Ministerpräsident Giuseppe Conte. Die Regierung werde Privatinvestoren keine besonderen Konditionen bieten. Nach dem Einsturz der Autobahnbrücke in Genua wird gegen die Atlantia-Tochter Autostrade per l’Italia ermittelt.

10.52 Uhr - Die Osram-Aktie gibt vor Ablauf der Bieterfrist 2,2 Prozent nach auf 39,45 Euro und notiert damit unter den 41 Euro, die der Chip- und Sensorhersteller AMS bietet. Die Anteilseigner haben noch bis Mitternacht Zeit, ihre Papiere anzudienen. AMS benötigt mindestens 62,5 Prozent der Aktien, damit das 4,5 Milliarden Euro schwere Angebot erfolgreich ist. Davon waren die Österreicher aber zuletzt noch weit entfernt. Die AMS-Papiere legen vier Prozent zu.

09.47 Uhr - Der starke Dollar setzt dem Goldpreis zu. Eine Feinunze des Edelmetalls kostet mit 1459,57 Dollar 0,8 Prozent weniger und so wenig wie seit acht Wochen. Der Dollar legt zu einem Währungskorb 0,2 Prozent zu und erreichte den höchsten Stand seit Mai 2017.

09.30 Uhr - Die Aktien von Apple-Zulieferern legen zu. Die Infineon-Papiere steigen 2,1 Prozent und sind Spitzenreiter im Dax. Die Siltronic-Titel gewinnen 3,7 Prozent, ASML-Anteile verteuern sich um 1,6 Prozent. Apple-Chef Tim Cook hatte in der “Bild” vom Montag von einem starken Verkaufsstart des iPhone 11 gesprochen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)