BÖRSEN-TICKER-Finanzdienstleister Hypoport nach Zahlen im Aufwind

Frankfurt, 07. Okt (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

07.49 Uhr - Ein kräftiges Wachstum ermuntert Anleger zum Einstieg bei Hypoport. Die Titel des Online-Kreditvermittlers gewinnen vorbörslich 1,9 Prozent. Den Angaben zufolge wuchs das Transaktionsvolumen auf der Plattform Europace im abgelaufenen Quartal um fast ein Viertel auf 18,5 Milliarden Euro.

07.46 Uhr - Anleger nutzen den Kursrutsch der vergangenen Wochen erneut zum Wiedereinstieg bei Gea. Die Aktien gewinnen am Montag vorbörslich 2,1 Prozent, nachdem sie in den vergangenen drei Wochen zeitweise gut elf Prozent verloren hatten.