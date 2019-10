BÖRSEN-TICKER-Aus für Übernahme durch Hongkonger Börse belastet LSE

Frankfurt, 08. Okt (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

09.53 Uhr - Die geplatzte Übernahme durch die Hongkonger Börse brockt der LSE den größten Kursrutsch seit mehr als drei Jahren ein. Die Aktien des Londoner Börsen-Betreibers fallen um knapp sieben Prozent auf 6950 Pence.

09.19 Uhr - Ein starker Auftragseingang hievt Airbus an die MDax-Spitze. Die Aktie gewinnt 2,4 Prozent. Der Flugzeugbauer verkaufte den Angaben zufolge seit Jahresbeginn mehr Maschinen als Erzrivale Boeing.

08.26 Uhr - Mit Erleichterung aufgenommene Geschäftzahlen von Samsung ermuntert Anleger am Dienstag zum Einstieg bei deutschen Chipwerten. Die Aktien von Infineon, Dialog Semiconductor und Siltronic gewinnen im Frankfurter Frühhandel bis zu zwei Prozent. Samsung-Titel steigen in Seoul um 2,4 Prozent.