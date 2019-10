BÖRSEN-TICKER-Hochstufung stützt Aktien der DWS

Frankfurt, 09. Okt (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

08.24 Uhr - Eine Hochstufung stützt die Aktien der Fondsgesellschaft DWS. Sie legen im Frankfurter Frühhandel 2,0 Prozent zu. Die Experten von JP Morgan stuften die Papiere auf “overweight” von “neutral” hoch.

08.14 Uhr - Nach Kritik in chinesischen Staatsmedien an einer App im Zusammenhang mit den Protesten in Hongkong geben die Aktien der chinesischen Apple-Zulieferer nach. Die Papiere von Luxshare Precision und O-Film Tech verlieren jeweils 2,3 Prozent, die Foxconn-Titel fallen um 2,7 Prozent. In der Zeitung der Kommunistischen Partei Chinas wird die Zulassung einer App beanstandet, welche die Bewegung der Polizei in Hongkong verfolgt. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)