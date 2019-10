BÖRSEN-TICKER-Schwache Zahlen setzen Südzucker-Aktien unter Druck

10. Okt (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

11.41 Uhr - Mit einem Minus von fast neun Prozent sind die Südzucker-Aktien Schlusslicht im Kleinwertesegment SDax. Europas größter Zuckerhersteller hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres deutlich weniger verdient, hält an seiner Prognose aber fest. “Wir sehen immer noch ein Risiko für nächstes Jahr, weil der Zuckerpreis nicht so stark steigen wird wie es derzeit am Markt erwartet wird”, schreiben die Experten des Bankhauses Lampe.

08.19 Uhr - Starke Zahlen des Rivalen LVMH verhelfen den Aktien des Modekonzerns Hugo Boss im Frankfurter Frühhandel zu einem Plus von 1,3 Prozent. Die Louis-Vuitton-Muttergesellschaft hatte ihren Umsatz im dritten Quartal stärker als erwartet gesteigert. Die Erlöse legten um 17 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro zu. Gut gelaufen sei es in Europa, den USA und Asien. In Hongkong mussten dagegen wegen der Proteste Läden geschlossen werden.