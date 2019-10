BÖRSEN-TICKER-BioNTech steigen wieder über Ausgabepreis

Frankfurt, 11. Okt (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

13.03 Uhr - Am Tag nach dem verpatzten Börsendebüt an der Wall Street steigen Anleger wieder bei BioNTech ein. Die Aktien der Mainzer Biotechfirma gewinnen im vorbörslichen US-Geschäft knapp zehn Prozent und notieren mit 15,61 Dollar über ihrem Ausgabepreis von 15 Dollar. Am Donnerstag hatten die Titel bei 14,24 Dollar geschlossen.

12.14 Uhr - Spekulationen auf einen geordneten Brexit ermuntern Anleger zum Einstieg bei inlandsorientierten britischen Werten. Der Index der Bank JPMorgan für Firmen, die den Löwenanteil ihres Geschäfts auf dem Heimatmarkt machen, steigt um knapp sechs Prozent. Das ist der größte Kurssprung seit seiner Einführung 2016.

11.46 Uhr - Die Hoffnung auf einen Schub für die Weltwirtschaft durch eine Entschärfung der Dauer-Krisen Handelsstreit und Brexit verhilft dem Dax zu einem Kursplus von knapp zwei Prozent. Damit steuert er auf den größten Tagesgewinn seit Mitte Juni zu. Dem EuroStoxx50 winkt mit einem Anstieg um 1,4 Prozent das beste Tagesergebnis seit zwei Monaten.

11.42 Uhr - Die schwindende Angst vor einem Chaos-Brexit beschert den britischen Hausbaufirmen Kurssprünge. Die Aktien von Barratt, Berkeley, Persimmon und Taylor Wimpey gewinnen bis zu 7,3 Prozent.

09.02 Uhr - Medienberichte über eine Explosion auf einem iranischen Öltanker machen Rohstoff-Anleger nervös. Brent-Öl verteuert sich um 2,3 Prozent auf 60,46 Dollar je Barrel. Anleger befürchteten Lieferausfälle, sagen Börsianer.