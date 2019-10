BÖRSEN-TICKER-Feuerpause in Syrien hilft türkischer Lira

Frankfurt, 18. Okt (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

Mit Erleichterung reagieren Devisenanleger auf den vorläufigen Stopp der türkischen Offensive in Nordsyrien. Sie decken sich am Freitag wieder mit der türkischen Währung ein und drücken dadurch den Kurs des Dollar um 0,4 Prozent auf 5,8035 Lira.