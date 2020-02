BÖRSEN-TICKER-Coronavirusmittel-Entwickler im Aufwind

Frankfurt, 24. Feb (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

13.35 Uhr - Die rasche Ausbreitung des Coronavirus außerhalb Chinas treibt Anleger zum Einstieg bei Entwicklern eines Gegenmittels. So klettern die Aktien von Gilead im vorbörslichen US-Geschäft auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 71,65 Dollar. Ein Antivirenmittel der Pharmafirma hat bei Tierversuchen Erfolge im Kampf gegen den Erreger COVID-19 gezeigt. Die Impfstoff-Hersteller Inovia, Vaxart und Novavax gewinnen bis zu elf Prozent. Gefragt sind auch die Papiere des Virustest-Anbieters Co-Diagonstics und des Schutzbekleidungsproduzenten Lakeland. Ihre Papiere verteuern sich um bis zu zehn Prozent.

12.35 Uhr - Die Währungen der Schwellenländer fallen angesichts der Corona-Furcht auf den niedrigsten Stand seit vier Monaten. Der entsprechende MSCI-Index gibt 0,4 Prozent nach, das ist der dritte Tag mit Verlusten in Folge.

11.12 Uhr - Die Kosten für die Ausfallversicherung für italienische Anleihen verteuern sich kräftig. Für fünfjährige Papiere sind nun 112 Basispunkte fällig - 13 Basispunkte mehr als am Freitag, wie IHS Markit mitteilt. Das ist so viel wie seit Ende Januar nicht mehr.

09.45 Uhr - Der Ansturm auf Bundesanleihen drückt die Renditen sämtlicher Papiere unter null Prozent. Die 30-jährigen Titel rentieren mit minus 0,042 so niedrig wie zuletzt vor vier Monaten. Gleiches gilt für die richtungweisenden zehnjährigen Papiere, deren Rendite auf minus 0,498 Prozent fällt.

09.25 Uhr - Die Ausbreitung des Coronavirus in Europa verschreckt Dax-Anleger. Der deutsche Leitindex verliert 2,9 Prozent und steuert auf den größten Tagesverlust seit mehr als einem halben Jahr zu.

09.13 Uhr - Auf der Suche nach sicheren Anlagen greifen Investoren verstärkt zu US-Staatsanleihen. Das drückt die Rendite der zehnjährige Bonds auf ein Dreieinhalb-Jahres-Tief von 1,402 Prozent. Ihre deutschen Pendants rentieren mit minus 0,475 Prozent so niedrig wie zuletzt vor vier Monaten.

07.42 Uhr - Aus Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise beim wichtigen Handelspartner China ziehen sich Anleger aus dem australischen Dollar zurück. Die Währung fällt um 0,7 Prozent und ist mit 0,6581 US-Dollar so billig wie zuletzt vor elf Jahren.

07.36 Uhr - Spekulationen auf einen Dämpfer für die weltweite Nachfrage wegen der Coronavirus-Epidemie schicken den Ölpreis auf Talfahrt. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um 3,4 Prozent auf 56,53 Dollar je Barrel.

07.30 Uhr - Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie treibt am Montag weitere Anleger in den “sicheren Hafen” Gold. Der Preis für das Edelmetall steigt 2,1 Prozent auf ein Sieben-Jahres-Hoch von 1678,58 Dollar je Feinunze und steuert auf den größten Tagesgewinn seit sieben Monaten zu. Für heimische Investoren ist es mit 1548,36 Euro so teuer wie nie. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)