BÖRSEN-TICKER-Europas Börsen bauen Gewinne aus

Frankfurt, 09. Apr (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

09.39 Uhr - Vor dem verlängerten Oster-Wochenende wächst an der Börse die Hoffnung auf eine baldige Eindämmung des Coronavirus. Dax und EuroStoxx50 bauen ihre Gewinne aus und legen jeweils etwa zwei Prozent auf 10.572 beziehungsweise 2900 Punkte zu. Spaniens Regierung sieht einen Hoffnungsschimmer in der Corona-Krise und Italien stellt eine Lockerung der Beschränkungen in Aussicht.

09.28 Uhr - Starke Quartalsergebnisse bescheren Getinge einen der größten Kurssprünge der Firmengeschichte. Die Aktien der Medizintechnikfirma steigen in Stockholm um mehr als neun Prozent. Der Anbieter von in der aktuellen Virus-Krise besonders gefragten Beatmungsgeräten verbuchte zum Jahresauftakt ein Auftragsplus um knapp die Hälfte. Der operative Gewinn verdoppelte sich nahezu auf umgerechnet 60,5 Millionen Euro.

07.36 Uhr - Eine gesenkte Prognose für 2020 wegen der Coronavirus-Krise macht SAP zu schaffen. Die Aktien sind am Donnerstag die einzigen vorbörslichen Verlierer im Dax und büßen ein Prozent ein.