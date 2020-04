BÖRSEN-TICKER-Preis für US-Öl WTI erneut auf Talfahrt

Frankfurt, 27. Apr (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

07.33 Uhr - Die rasch schwindenden Lagerkapazitäten für Rohöl schicken den Preis für die die US-Sorte WTI am Montag erneut auf Talfahrt. Sie verbilligt sich um rund zehn Prozent auf 15,16 Dollar je Barrel. Börsianern zufolge sind die Tanks am US-Hauptumschlagplatz Cushing zwar erst zu etwa 70 Prozent gefüllt, die restlichen Kapazitäten aber bereits komplett vermietet.