BÖRSEN-TICKER-Ausverkauf bei Öl hält an

Frankfurt, 28. Apr (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

07.43 Uhr - Der Ausverkauf beim US-Leichtöl hält an. Ein Barrel (159 Liter) kostet mit 10,64 Dollar 16,7 Prozent weniger als am Vortag. Nordseeöl der Sorte Brent verbilligt sich um 5,7 Prozent auf 18,85 Dollar. Für Verunsicherung sorgt, dass es kaum noch Lagermöglichkeiten für den Rohstoff gibt und zugleich die Nachfrage wegen der Coronavirus-Pandemie kollabiert ist. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)