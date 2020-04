BÖRSEN-TICKER-Ölpreise ziehen an - US-Lager füllen sich weniger schnell

29. Apr (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

07.31 Uhr - Die US-Ölpreise legen zu und machen damit einen Teil der Verluste in dieser Woche wieder wett. Hintergrund ist, dass sich die US-Lagerkapazitäten nicht so schnell füllten wie befürchtet. Zudem erwarten Analysten nach der Lockerung der Restriktionen zur Eindämmung des Coronavirus wieder eine anziehende Nachfrage nach dem Rohstoff. US-Öl der Sorte WTI steigt um 15,4 Prozent auf 14,24 Dollar je Barrel. Brent-Nordseeöl zieht 4,6 Prozent auf 21,39 Dollar je Barrel an. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)