BÖRSEN-TICKER-Neue Vorschläge zu Autostrade geben Atlantia Auftrieb

Frankfurt, 15. Jul (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 09.35 Uhr - Aktien der italienischen Infrastruktur-Holding Atlantia springen an der Mailänder Börse um mehr als neunzehn Prozent nach oben. Im Ringen mit der Regierung um die italienische Autobahn-Konzession sind neue Angebote vorgelegt worden. Im Raum steht eine Mehrheitsbeteiligung des staatlichen Kreditinstitutes CDP am Mautstraßen-Betreiber Autostrade per l'Italia (ASPI), der anschließend an die Börse gebracht werden könnte. Alternativ bietet Atlantia auch den kompletten Verkauf der ASPI-Anteile an. 09.20 Uhr - Anleger folgen einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs für ArcelorMittal. Die Aktien des weltgrößten Stahlherstellers legen mehr als drei Prozent zu, nachdem die Analysten ihre Bewertung mit "Buy" aufnahmen. Goldman erwartet eine Erholung der Nachfrage im Stahlsektor. Es sei damit zu rechnen, dass sich das Ebitda des Konzerns bis 2022 mehr als verdopple. 07.35 Uhr - Die Aussicht auf Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren schiebt die Aktien von Morphosys an. Die Titel des Biotechunternehmens gewinnen bei Lang & Schwarz 4,7 Prozent. Morphosys-Lizenzpartner Janssen hat eine Zulassung von der US-Gesundheitsbehörde FDA für die Anwendung von Guselkumab für Psoriasis-Arthritis erhalten. 07.05 Uhr - Folgende Unternehmen werden mit Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schluss Dividen Unternehmen kurs de Angaben in Euro Continental 87,00 3,00 AG