BÖRSEN-TICKER- Sonderdividende gefällt Anlegern von Tele2

Frankfurt, 15. Jul (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 12.40 Uhr - Aktien des schwedisches Telekomkonzerns Tele2 steigen um mehr als drei Prozent. Das Unternehmen hält nun doch an der ursprünglich wegen der Krise verworfenen Sonderdividende in Höhe von 3,50 schwedischen Kronen je Aktie fest und bestätigte seinen Jahresausblick. Der Gewinn im Quartal war weniger stark eingebrochen als von Analysten befürchtet. 12.15 Uhr - Apple-Aktien steigen vorbörslich an der Wall Street um 1,3 Prozent. Der iPhone-Hersteller muss laut einem Urteil des EU-Gerichts nun doch keine 13 Milliarden Euro an Steuern an den irischen Staat nachzahlen. 10.20 Uhr - Konjunkturhoffnungen treiben die Ölpreise. Die Nordseesorte Brent verteuert sich um 1,2 Prozent auf 43,42 Dollar je Fass. Die vom American Petroleum Institute (API) ermittelten wöchentlichen US-Öllagerbestände sanken um 8,3 Millionen Barrel und damit stärker als erwartet. Zudem hoffen Investoren auf preisstützende Maßnahmen der Erdölexporteure. Wichtige Mitglieder der OPEC und ihrer Verbündeten, darunter Russland, die gemeinsam als OPEC+ bezeichnet werden, wollen entscheiden, ob sie die im Juli endenden Fördermengenkürzungen von 9,7 Millionen Barrel pro Tag (bpd) verlängern oder auf 7,7 Millionen bpd lockern wollen. 10.00 Uhr - Der Euro erklimmt bei 1,1437 Dollar ein frisches Vier-Monats-Hoch. "Deutschland, Frankreich und Italien haben alle strenge Lockdown-Maßnahmen ergriffen, so dass das Coronavirus jetzt unter Kontrolle zu sein scheint. Die Wirtschaft könnte sich allmählich erholen", sagt Analyst Bart Wakabayashi von der State Street Bank and Trust. Zudem setzten Anleger auf eine rasche Einigung der Europäischen Union auf ein Rettungspaket. 09.35 Uhr - Aktien der italienischen Infrastruktur-Holding Atlantia springen an der Mailänder Börse um mehr als neunzehn Prozent nach oben. Im Ringen mit der Regierung um die italienische Autobahn-Konzession sind neue Angebote vorgelegt worden. Im Raum steht eine Mehrheitsbeteiligung des staatlichen Kreditinstitutes CDP am Mautstraßen-Betreiber Autostrade per l'Italia (ASPI), der anschließend an die Börse gebracht werden könnte. Alternativ bietet Atlantia auch den kompletten Verkauf der ASPI-Anteile an. 09.20 Uhr - Anleger folgen einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs für ArcelorMittal. Die Aktien des weltgrößten Stahlherstellers legen mehr als drei Prozent zu, nachdem die Analysten ihre Bewertung mit "Buy" aufnahmen. Goldman erwartet eine Erholung der Nachfrage im Stahlsektor. Es sei damit zu rechnen, dass sich das Ebitda des Konzerns bis 2022 mehr als verdopple. 07.35 Uhr - Die Aussicht auf Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren schiebt die Aktien von Morphosys an. Die Titel des Biotechunternehmens gewinnen bei Lang & Schwarz 4,7 Prozent. Morphosys-Lizenzpartner Janssen hat eine Zulassung von der US-Gesundheitsbehörde FDA für die Anwendung von Guselkumab für Psoriasis-Arthritis erhalten. 07.05 Uhr - Folgende Unternehmen werden mit Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schluss Dividen Unternehmen kurs de Angaben in Euro Continental 87,00 3,00 AG