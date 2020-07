BÖRSEN-TICKER-Volvo nach Zahlen gefragt

Frankfurt, 17. Jul (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 09.07 Uhr - Ein überraschend starkes Quartalsergebnis gibt Volvo Auftrieb. Die Aktien der Lkw-Bauers steigen in Stockholm um 3,5 Prozent. Das Unternehmen habe die Erwartungen der Bank übertroffen, lobt Analyst Himanshu Agarwal von der Investmentbank Jefferies. 08.15 Uhr - Ein negativer Analystenkommentar drückt Jungheinrich ans Ende des SDax. Die Aktien des Gabelstapler-Herstellers verlieren im Geschäft von Lang & Schwarz 2,2 Prozent auf etwa 21,60 Euro. Die Experten der HSBC stuften die Titel auf "Hold" von "Buy" herunter, hoben allerdings das Kursziel auf 24 von 21 Euro an. 07.35 Uhr - Besser als erwartet ausgefallene Quartalsergebnisse hieven Daimler an die Spitze des Dax. Die Aktien des Autobauers steigen vorbörslich um 1,3 Prozent. "In den vergangenen Tagen kursierten aber schon Gerüchte über starke Zahlen", sagt ein Börsianer. Daher falle das Kursplus relativ gering aus. 07.12 Uhr - Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Kion 70,90 0,04 Südzucker 15,46 0,20 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)