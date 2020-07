MÄRKTE-Britische Quarantäne-Pflicht setzt Reisebranche zu

Frankfurt, 27. Jul (Reuters) - Die überraschend eingeführte Quarantäne-Pflicht in Großbritannien für Reise-Rückkehrer aus Spanien setzt zum Wochenanfang Aktien von Touristik-Unternehmen unter Druck. Der entsprechende Branchenindex gab mehr als drei Prozent nach. Anteilsscheine von in Großbritannien ansässigen Fluggesellschaften und Reiseanbietern wie TUI, Easyjet und die British Airways-Mutter IAG brachen in der Spitze zwischen 10,2 und 15,2 Prozent ein. Die Papiere von Ryanair sanken bis zu 9,1 Prozent. Der irische Billigflieger kündigte an, seine Spanien-Flüge trotz der Quarantäne-Bestimmungen zunächst nicht zu verringern.

Auch die Papiere der Lufthansa büßten bis zu 7,9 Prozent ein. Die britische Regierung schloss nicht aus, ihre Quarantäne-Vorschriften auch auf Reisende aus Deutschland und Frankreich auszuweiten. Nach einer Welle von Coronavirus-Fällen in Spanien hatte die britische Regierung am Wochenende eine zweiwöchige Quarantäne für alle Reiserückkehrer aus dem Urlaubsland angeordnet. (Reporter: Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)