BÖRSEN-TICKER-Anleger decken sich mit Airbus-Aktien ein

30. Jul (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

09.41 Uhr - Anleger greifen bei Airbus zu. Der Boeing-Rivale profitiert Analysten zufolge von einem geringeren Mittelabfluss und niedrigeren Restrukturierungskosten als erwartet. Der Quartalsverlust fiel zudem höher aus als vorhergesagt. An der Börse in Paris zogen Airbus-Titel 3,6 Prozent an, die im MDax notierten Titel legten 4,4 Prozent zu. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)