BÖRSEN-TICKER-Dax weitet Verluste aus

30. Jul (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

10.42 Uhr - Der Dax weitet seine Verluste aus und gibt 1,9 Prozent auf 12.574 Punkte nach. Nach der starken Erholung in den vergangenen Monaten komme es zu Gewinnmitnahmen, sagte ein Händler. Zudem sei der Fokus stark auf die Ausblicke der Unternehmen für das zweite Halbjahr gerichtet, die zum Teil enttäuscht hätten.

09.59 Uhr - Anleger werfen Krones-Papiere aus ihren Depots. Aktien des weltgrößten Herstellers von Getränke-Abfüllanlagen brechen um 9,6 Prozent ein. Die Corona-Krise trieb den Konzern im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen.

09.50 Uhr - Ein positiver Analystenkommentar hievt Freenet-Aktien an die Spitze des Mdax. Die Aktie des Mobilfunkanbieters legt 5,5 Prozent auf 15,14 Euro zu. Die Analysten der Berenberg Bank stuften den Titel auf “Buy” von “Hold” und hoben das Kursziel auf 18 von 16,50 Euro.

09.41 Uhr - Anleger greifen bei Airbus zu. Der Boeing-Rivale profitiert Analysten zufolge von einem geringeren Mittelabfluss und niedrigeren Restrukturierungskosten als erwartet. Der Quartalsverlust fiel zudem höher aus als vorhergesagt. An der Börse in Paris zogen Airbus-Titel 3,6 Prozent an, die im MDax notierten Titel legten 4,4 Prozent zu.