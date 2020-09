BÖRSEN-TICKER-FinCEN-Datenleck zu Geldwäsche setzt Banken in Asien zu

Frankfurt, 21. Sep (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

04.10 Uhr - Das Datenleck aus dem US-Finanzministerium zu Geldwäsche-Vorwürfen - die “FinCEN Files” - setzt den darin genannten Banken in Fernost zu. HSBC-Aktien fallen in Hongkong zunächst um bis zu 4,4 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Mai 1995, während Standard-Chartered-Titel dort 3,8 Prozent nachgeben. HSBC verweist in einem Brief an Reuters auf das Alter der Dokumente und auf konzernweite Schritte im Kampf gegen Finanzbetrug. StanChart erklärt ebenfalls, umfangreiche Maßnahmen ergriffen zu haben. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam und dem Büro Berlin Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)