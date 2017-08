BÖRSEN-TICKER-Pfandbriefbank gefragt nach Prognoseanhebung

Frankfurt, 14. Aug (Reuters) - Nach der Anhebung der Gewinnprognose greifen Anleger bei der Deutschen Pfandbriefbank zu. Die Titel gewinnen 4,7 Prozent auf 11,59 Euro und sind mit Abstand größter Gewinner im MDax.

******************************************************

09:24 ÜBERNAHMEFANTASIEN BEFLÜGELN JOGHURT-KONZERN DANONE

Übernahmespekulationen treiben die Aktien von Danone an der Börse in Paris um drei Prozent auf 66,90 Euro nach oben. Die "New York Post" zitiert einen Insider mit der Aussage "Jemand wird Danone kaufen" und nennt Kraft Heinz und Coca-Cola als potenzielle Interessenten. Eine Danone-Sprecherin will sich dazu nicht äußern.

******************************************************

08:07 SGL-AKTIEN NACH HOCHSTUFUNG GEFRAGT

Eine Hochstufung schiebt die Aktien von SGL im SDax an. Sie steigen im Frankfurter Frühhandel und vorbörslich bei Lang & Schwarz um jeweils rund 1,5 Prozent. Händlern zufolge hoben Analysten von AlphaValue die Aktien auf "add" von "sell" an.

*******************************************************

07:37 OPTIMISTISCHER AUSBLICK GEFÄLLT RWE-ANLEGERN

RWE kommt mit seinen Quartalsergebnissen bei Anlegern gut an. Die Aktien steigen am Montag vorbörslich um 1,4 Prozent und liegen damit an der Dax-Spitze. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)