Frankfurt, 15. Aug (Reuters) - Hamburger Hafen-Papiere fallen am Dienstag im frühen Handel um knapp zwei Prozent und damit an das SDax-Ende. Laut Händlern hat UBS die Aktien auf "verkaufen" von "neutral" heruntergestuft.