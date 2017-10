BÖRSEN-TICKER-Ölpreise wieder auf Talfahrt

Frankfurt, 15. Aug (Reuters) - Die schwächelnde Nachfrage aus China wirkt weiter nach: Brent setzt den Abwärtstrend vom Montag fort und verliert ein Prozent auf 50,33 Dollar je Barrel. WTI notiert mit 47,23 Dollar 0,8 Prozent niedriger.

***********************************************************

11:01 TALANX NACH ANALYSENKOMMENTAREN AUF REKORDKURS

Talanx-Aktien steigen um 6,5 Prozent auf ein Rekordhoch von 35,90 Euro und damit an die MDax-Spitze. Nach der Anhebung der Gewinnprognose am Montag äußern sich laut Händlern zahlreiche Analysten positiv. Da die Titel am Montag kaum verändert geschlossen hatten, hätten sie jetzt Nachholbedarf.

***********************************************************

09:13 KAUFEMPFEHLUNG SCHIEBT POST AN DAX-SPITZE

Die Aktien der Deutschen Post steigen im Anfangsgeschäft um 1,6 Prozent auf ein frisches Rekordhoch von 35,32 Euro und damit an die Dax-Spitze. Die Analysten von Jefferies haben die Titel auf “buy” von “hold” hochgestuft und das Kursziel auf 40 von 30 Euro erhöht.

***********************************************************

08:19 VERKAUFSEMPFEHLUNG DRÜCKT HAMBURGER HAFEN

Hamburger Hafen-Papiere fallen am Dienstag im frühen Handel um knapp zwei Prozent und damit an das SDax-Ende. Laut Händlern hat UBS die Aktien auf “verkaufen” von “neutral” heruntergestuft. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)