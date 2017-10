BÖRSEN-TICKER-Anteilsverkauf liefert Rocket Internet Kursgewinne

Frankfurt, 28. Sep (Reuters) - Der Teilausstieg bei Delivery Hero hievt Rocket Internet auf ein Vier-Monats-Hoch. Die Aktien steigen um 6,3 Prozent auf 21,95 Euro und damit an die SDax-Spitze. Delivery Hero notieren kaum verändert.

09:44 HORNBACH VOR ZAHLEN UNTER DRUCK

Vor der Veröffentlichung von Geschäftszahlen trennen sich die Anleger am Donnerstag von Hornbach: Die Aktien rutschen um 3,7 Prozent auf 74,19 Euro ab und fallen damit an das SDax-Ende. “Offenbar wird da jemand kurz vor Bekanntgabe der Zahlen nervös”, sagt ein Börsianer. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)