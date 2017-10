BÖRSEN-TICKER-Bombardier auf Erholungskurs

Frankfurt, 28. Sep (Reuters) - Nach dem Kurseinbruch am Mittwoch in Folge von geplanten US-Strafzöllen und der Bahnspartenfusion zwischen Siemens und Alstom erholen sich Bombardier. Die Aktien steigen in Toronto um 7,1 Prozent auf 2,25 Kanadische Dollar und machen damit ihren Vortagesverlust fast komplett wieder wett.

********************************************************

14:17 AKW-ABSCHALTUNG TREIBT STROMPREIS IN FRANKREICH

Die überraschende Abschaltung des Akw Tricastin verteuert Strom in Frankreich. Der Kontrakt zur Lieferung in einem Jahr steigt um 3,6 Prozent auf 42,90 Euro je Megawattstunde. Der vergleichbare deutsche Future kostet mit 36,20 Euro 0,8 Prozent mehr als am Mittwoch.

***********************************************************

09:56 ANTEILSVERKAUF LIEFERT ROCKET INTERNET KURSGEWINNE

Der Teilausstieg bei Delivery Hero hievt Rocket Internet auf ein Vier-Monats-Hoch. Die Aktien steigen um 6,3 Prozent auf 21,95 Euro und damit an die SDax-Spitze. Delivery Hero notieren kaum verändert.

***********************************************************

09:44 HORNBACH VOR ZAHLEN UNTER DRUCK

Vor der Veröffentlichung von Geschäftszahlen trennen sich die Anleger am Donnerstag von Hornbach: Die Aktien rutschen um 3,7 Prozent auf 74,19 Euro ab und fallen damit an das SDax-Ende. "Offenbar wird da jemand kurz vor Bekanntgabe der Zahlen nervös", sagt ein Börsianer.