BÖRSEN-TICKER-Dax und EuroStoxx50 vor bestem September seit 2013

Frankfurt, 29. Sep (Reuters) - Spekulationen auf ein anhaltendes Wachstum der Weltwirtschaft bescheren Dax und EuroStoxx50 ein Kursplus von 5,8 und 4,4 Prozent seit Monatsbeginn. Damit steuern die beiden Indizes auf das größte Kursplus in einem September seit vier Jahren zu. *********************************************************** 11:23 ANLEIHE-RENDITEN BRÖCKELN NACH INFLATIONSDATEN AB Die überraschend geringe europäische Inflation nährt Spekulationen auf eine Fortsetzung der EZB-Anleihekäufe. Dies drückt die Renditen der zehnjährigen Bonds aus Deutschland, Spanien und Italien auf 0,445 Prozent, 1,607 Prozent und 2,154 Prozent. *********************************************************** 10:44 KONJUNKTURDATEN DRÜCKEN PFUND - "FOOTSIE" STEIGT Die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in Großbritannien drückt auf die Laune der Pfund-Anleger. Es verbilligt sich um 0,5 Prozent auf 1,3378 Dollar. Dem Londoner Aktienindex "Footsie" kommt das zu Gute, er baut seine Gewinne aus und notiert 0,6 Prozent fester bei 7636 Punkten. Die britische Statistikbehörde korrigierte den BIP-Zuwachs für das zweite Quartal auf 1,5 von 1,7 Prozent. Zu Jahresbeginn hatte das Plus bei 1,8 Prozent gelegen. ********************************************************** 09:26 "ANGRY BIRDS"-MACHER ROVIO BEI BÖRSENDEBÜT IM PLUS Die Aktien von Rovio katapultieren sich bei ihrem Börsendebüt in Helsinki um sieben Prozent nach oben. Die Papiere des "Angry Birds"-Entwicklers, die zu je 11,50 Euro ausgegeben wurden, steigen auf 12,30 Euro. *********************************************************** 08:24 AKTIENPLATZIERUNG DRÜCKT PALFINGER Der Teilausstieg des Großaktionärs Sany drückt Palfinger ins Minus. Die in Frankfurt notierten Titel verlieren im Frühhandel 2,7 Prozent auf 40 Euro. Die angebotenen 900.000 Papiere wurden den Angaben zufolge zu je 37 Euro verkauft. *********************************************************** 08:01 KAUFEMPFEHLUNG GIBT DEUTZ RÜCKENWIND Nach einer Kaufempfehlung steigen Deutz vorbörslich um knapp drei Prozent und sind größter Gewinner im SDax. Die Analysten von Kepler Cheuvreux stuften die Titel Händlern zufolge auf "Kaufen" hoch und legten das Kursziel auf acht Euro fest. ********************************************************* 07:54 DEUTSCHE BANK TROTZ HERABSTUFUNG VORBÖRSLICH GEFRAGT Die Ratingherabstufung durch Fitch lässt Anleger der Deutschen Bank kalt. Die Aktien legen bei Lang & Schwarz ein halbes Prozent zu. Am Donnerstag waren sie mit einem Kursplus von 2,7 Prozent auf 14,37 Euro größter Gewinner im Dax. *********************************************************** 07:48 KRONES NACH HERABSTUFUNG SCHWÄCHER Krones-Titel rutschen nach einer Herabstufung im vorbörslichen Handel um ein Prozent ab und liegen damit am MDax-Ende. Analysten von HSBC stuften die Titel auf "hold" von "buy" zurück. Das Kursziel erhöhten sie dagegen auf 118 von 117 Euro. ************************************************************ 07:37 HELLA EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Hella KGaA Hueck & Co 49,46 0,92 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

