BÖRSEN-TICKER-KlöCo-Aktien geben Gewinne wieder ab

Frankfurt, 02. Okt (Reuters) - Klöckner & Co drehen ins Minus und rutschen um 1,2 Prozent auf 10,72 Euro ab. Die Titel waren mit Kursgewinnen in den Handel gestartet, nachdem der Vorstand am Freitag eine steigende Gewinnmarge in Aussicht gestellt hat.

********************************************************

08:24 KLÖCO-AKTIEN BEI ANLEGERN BEGEHRT - STEIGENDE MARGE

Die Aussicht auf eine höhere Profitabilität schiebt die Aktien von Klöckner & Co im Frankfurter Frühhandel um 1,3 Prozent auf 10,99 Euro an. Der Stahlhändler kündigte in einer Präsentation am Freitag nach Börsenschluss an, dass die Ebitda-Marge im Jahr 2022 auf über fünf Prozent steigen soll.

***********************************************************

08:14 BVB SPITZENREITER IM SDAX NACH SIEG GEGEN AUGSBURG

Nach dem 2:1-Sieg gegen den FC Augsburg am Wochenende rückt Borussia Dortmund auch an der Börse weiter vor. Die Aktien steigen am Montag im Frankfurter Frühhandel um 2,1 Prozent auf 8,37 Euro und sind damit Spitzenreiter im SDax. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)