MÄRKTE-US-Kaufhauskette Nordstrom nach Zeitungsbericht auf Talfahrt

New York, 02. Okt (Reuters) - Ein mögliches Scheitern der Pläne für einen Börsenabgang hat am Montag die Nordstrom-Aktien massiv unter Druck gebracht. Die Titel der US-Kaufhauskette stürzten an der Wall Street um 7,6 Prozent auf 43,58 Dollar ab. Im Juni hatte die Gründerfamilie Verhandlungen mit Finanzinvestoren mit dem Ziel aufgenommen, das 116 Jahre alte Unternehmen von der Börse zu nehmen. Die ”New York Post“ berichtete am Montag, die Gespräche stünden vor dem Scheitern. Unter Berufung auf Insider hieß es in dem Blatt, sinkende Besucherzahlen in Malls sowie die überraschende Insolvenz von Toys ‘R” Us habe die Verhandlungen überschattet. Die Aktien von Nordstrom hatten seit Juni mehr als 16 Prozent gewonnen.

Reporter: Savio Dsouza, geschrieben von Andrea Lentz; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.