BÖRSEN-TICKER-Hochstufung schiebt Gerresheimer an MDax-Spitze

Frankfurt, 04. Okt (Reuters) - Anleger decken sich nach einer Kaufempfehlung mit Aktien von Gerresheimer ein und treiben den Kurs um 4,6 Prozent auf 69,59 Euro in die Höhe. Das ist der höchste Stand seit Ende August. Händlern zufolge stuften Analysten vom Bankhaus Lampe die Aktien des Verpackungsherstellers auf “buy” von “hold” nach oben.

09:13 CANCOM NACH KAUFEMPFEHLUNG AUF REKORDHOCH

Eine Kaufempfehlung treibt Cancom auf Rekordhoch. Die Titel des IT-Dienstleisters klettern um bis zu 6,3 Prozent auf 68,80 Euro. Berenberg Bank hat die Bewertung der Titel mit “Buy” aufgenommen mit einem Kursziel von 80 Euro.

HERABSTUFUNG LASTET AUF THYSSENKRUPP

Anleger verkaufen nach einer Herabstufung ThyssenKrupp. Der Kurs rutscht im Frankfurter Frühhandel um 0,8 Prozent auf 24,59 Euro ab. Analysten von Barclays stuften die Aktien Händlern zufolge auf “underweight” von “equal-weight” zurück. Das Kursziel sehen sie bei 21 Euro.

07:37 VW NACH ABSATZPLUS IN USA VORBÖRSLICH AN DAX-SPITZE

Nach einem deutlichen Absatzplus in den USA zieht die Volkswagen-Aktie am Mittwoch vorbörslich um ein Prozent auf rund 139 Euro an. Damit sind die Titel gefragtester Wert im Dax, der bei Lang & Schwarz 0,3 Prozent höher gesehen wird. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)