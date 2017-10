BÖRSEN-TICKER-Sorge vor Nordkorea-Eskalation macht Gold begehrt

Frankfurt, 09. Okt (Reuters) - Neues Säbelrasseln zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un treibt den Goldpreis am Montag nach oben. Das Edelmetall verteuert sich um 0,7 Prozent auf ein Eineinhalb-Wochen-Hoch von 1284,81 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Kim verteidigte sein Atomwaffenprogramm am Wochenende als “mächtige Abschreckung”. Trumps Antwort-Tweet sei als Drohung militärischer Gewalt gewertet worden, sagten Händler. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

