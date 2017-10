BÖRSEN-TICKER-Uniper unter Druck - Fortum schließt höhere Offerte aus

Frankfurt, 09. Okt (Reuters) - Die klare Absage eines höheren Angebots für Uniper von Seiten des finnischen Energiekonzerns Fortum drückt den Kurs von Uniper vorbörslich um 1,3 Prozent auf rund 23,40 Euro. Fortum betonte, das Gebot von 22 Euro je Aktie sei das letzte Angebot.

********************************************************

07:38 SORGE VOR NORDKOREA-ESKALATION MACHT GOLD BEGEHRT

Neues Säbelrasseln zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un treibt den Goldpreis am Montag nach oben. Das Edelmetall verteuert sich um 0,7 Prozent auf ein Eineinhalb-Wochen-Hoch von 1284,81 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Kim verteidigte sein Atomwaffenprogramm am Wochenende als “mächtige Abschreckung”. Trumps Tweet darauf “Nur eine Sache wird funktionieren” sei als Drohung militärischer Gewalt gewertet worden, sagten Händler. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)