Frankfurt, 10. Okt (Reuters) - Nordex-Aktien rutschen am Dienstag nach einer Herabstufung im vorbörslichen Handel um 2,5 Prozent ab und liegen damit am TexDax-Ende. Händlern zufolge stuften Analysten von Goldman Sachs ihr Rating für die Nordex-Aktien auf “sell” von “neutral”. Das Kursziel senkten sie auf acht von zwölf Euro. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

