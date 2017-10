BÖRSEN-TICKER-S&P 500 schafft ebenfalls neue Bestmarke

Frankfurt, 10. Okt (Reuters) - Auch der S&P 500 markiert mit 2555 Punkten zeitweise ein neues Rekordhoch und liegt damit in der Spitze 0,4 Prozent höher als am Montagabend. Dow Jones und Nasdaq hatten schon zu Handelsbeginn neue Rekorde aufgestellt.

***********************************************************

14:43 AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM SCHIEBT WAL-MART AN

Im vorbörslichen US-Handel steigen Wal-Mart in New York um zwei Prozent. Der Einzelhändler hat ein Aktienrückkaufprogramm über 20 Milliarden Dollar angekündigt. Zudem rechnet Wal-Mart für 2019 mit höheren Online-Verkäufen.

***********************************************************

13:15 PFIZER VORBÖRSLICH FESTER

Pfizer-Aktien legen vorbörslich an der Wall Street um gut ein Prozent auf 36,50 Dollar zu. Der US-Pharmariese prüft nach eigenen Angaben strategische Alternativen für sein Consumer-Healthcare-Geschäft.

**********************************************************

12:54 VERKAUFSEMPFEHLUNG DRÜCKT KRONES AUF TAGESTIEF

Krones fallen um 5,7 Prozent auf ein Tagestief von 110,55 Euro und damit an das MDax-Ende. Die Analysten von UBS haben die Aktien auf “sell” von “neutral” heruntergestuft und das Kursziel auf 99 von 105 Euro gestutzt.

***********************************************************

12:37 UNGEWÖHNLICH HOHE NACHFRAGE NACH EZB-GELD

Beim wöchentlichen Tender der EZB ist am Dienstag von 33 Banken ein überraschend hoher Geldbetrag von 21,3 Milliarden Euro abgerufen worden. Von Reuters befragte Geldhändler hatten im Schnitt nur mit einem Ersatz des am Mittwoch fälligen Betrages von rund 3,3 Milliarden Euro gerechnet.

***********************************************************

12:17 EURO KNACKT ERSTMALS SEIT EINER WOCHE 1,18ER-MARKE

Der Euro baut seine Gewinne aus und kostet erstmals seit einer Woche wieder mehr als 1,18 Dollar. Er legt um 0,6 Prozent auf ein Acht-Tages-Hoch von 1,1807 Dollar zu.

*****************************************************

08:31 HELLOFRESH-BÖRSENPLÄNE SCHIEBEN ROCKET INTERNET AN

Rocket Internet gewinnen im Frankfurter Frühhandel 1,7 Prozent, nachdem das zur Startup-Schmiede gehörende Unternehmen Hellofresh erneut einen Börsengang ins Visier nimmt.

*******************************************************

08:20 HERABSTUFUNG DRÜCKT WACKER NEUSON ANS SDAX-ENDE

Wacker Neuson rutschen im Frankfurter Frühhandel und vorbörslich um je rund zwei Prozent ab und sind Schlusslicht im SDax. Händlern zufolge stuften Analysten des Bankhaus Lampe die Aktien auf “Halten” von “Kaufen” zurück.

********************************************************

07:51 EVOTEC ERHÄLT MEILENSTEINZAHLUNG - AKTIE GEFRAGT

Evotec-Titel gewinnen vorbörslich rund ein Prozent. Das Biotech-Unternehmen erhält im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Partner Celgene eine erste Meilensteinzahlung von fünf Millionen Euro, die laut Evotec im dritten Qaurtal 2017 verbucht werden.

**********************************************************

07:40 VERKAUFSEMPFEHLUNG DRÜCKT NORDEX ANS TECDAX-ENDE

Nordex rutschen am Dienstag nach einer Herabstufung im vorbörslichen Handel um 2,5 Prozent ab und liegen damit am TexDax-Ende. Händlern zufolge stuften Analysten von Goldman Sachs ihr Rating für die Nordex-Aktien auf “sell” von “neutral”. Das Kursziel senkten sie auf acht von zwölf Euro. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)