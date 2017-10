BÖRSEN-TICKER-Analystenlob für Hugo Boss gefällt Anlegern

Frankfurt, 12. Okt (Reuters) - Hugo Boss steigen um 2,6 Prozent auf 77,67 Euro und damit an die MDax-Spitze. Analyst Christian Salis von Hauck und Aufhäuser hatte seine Kaufempfehlung bekräftigt. Der Modeausstatter werde Anfang November solide Quartalsergebnisse vorlegen.

15:25 SPEKULATION AUF STEIGENDE US-BESTÄNDE DRÜCKT ÖLPREIS

Brent fällt um 1,5 Prozent auf 56,10 Dollar, WTI verliert 1,9 Prozent auf 50,31 Dollar. Laut Händlern spekulierten die Anleger darauf, dass das US-Energieministerium (EIA) am Donnerstagnachmittag (MESZ) einen deutlichen Anstieg der US-Rohölbestände ausweisen wird, da der Branchenverband API dies am späten Mittwochabend prognostiziert hatte. Analysten rechnen im Schnitt mit einem Rückgang.

12:56 BREXIT-SORGEN DRÜCKEN PFUND - “FOOTSIE” STEIGT

Aussagen des EU-Unterhändlers Michel Barnier zu den schwierigen Brexit-Verhandlungen drücken das Pfund Sterling auf ein Tagestief von 1,3173 Dollar, eine Abwertung von 0,3 Prozent zum Vortag. Im Gegenzug zieht der “Footsie” zeitweise um 0,3 Prozent auf ein Tageshoch von 7553 Zähler, ehe er seine Gewinne eingrenzt. Zum Euro schwächt sich das Pfund ebenfalls um 0,3 Prozent auf 90 Pence ab, den niedrigsten Stand seit Mitte September.

10:20 BITCOIN ERSTMALS MEHR ALS 5000 DOLLAR WERT

Bitcoin setzt seinen Höhenflug nach den jüngsten Rückschlägen fort und erklimmt erstmals die Marke von 5000 Dollar. Der Kurs der Krypto-Währung steigt an der Börse Bitstamp um 5,9 Prozent auf ein Rekordhoch von 5108 Dollar.

10:16 RIB SOFTWARE ERKLIMMEN HÖCHSTEN STAND SEIT 2011

Die Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux hievt Rib Software auf ein Sechseinhalb-Jahrse-Hoch. Die Aktien des Anbieters von Bausoftware steigen um 3,6 Prozent auf 19,40 Euro und sind größter Gewinner im TecDax. Die Kepler-Experten bekräftigten ihr “Buy”-Rating und hoben das Kursziel auf 22 von 18 Euro an.

09:45 HERABSTUFUNG DRÜCKT STRÖER ANS MDAX-ENDE

Eine Herabstufung durch HSBC-Analysten drückt den Kurs von Ströer um 3,3 Prozent auf 56,01 Euro. Damit gehören die Titel zu den schwächsten Werten im MDax. Die Experten stuften ihr Rating für den Werbeflächenvermarkter auf “hold” von “buy” zurück und senkten das Kursziel auf 57 von 59 Euro.

07:47 LUFTHANSA KLETTERN VORBÖRSLICH AN DIE DAX-SPITZE

Lufthansa-Papiere klettern vorbörslich um gut ein Prozent und übernehmen die Dax-Spitze. Händler verweisen auf eine Hochstufung durch Bernstein auf “outperform” von “market-perform”. Die Analysten hoben zudem das Kursziel auf 30 Euro von 22 Euro an. Auch HSBC legte ein neues Kursziel von 29 Euro nach zuvor 25 Euro fest. Insidern zufolge ist die Lufthansa handelseinig geworden mit Air Berlin.

07:42 SÜDZUCKER NACH QUARTALSZAHLEN GEFRAGT

Der Zuwachs beim Gewinn und Umsatz im vergangenen Quartal kommt bei den Anlegern von Südzucker gut an. Die Aktien steigen am Donnerstag im vorbörslichen Handel um 1,6 Prozent und sind größter Gewinner im MDax.. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)