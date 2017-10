BÖRSEN-TICKER-Katalonien-Krise setzt spanischer Börse zu

Frankfurt, 23. Okt (Reuters) - Die mögliche offizielle Unabhängigkeitserklärung Kataloniens setzt dem Leitindex der Börse Madrid erneut zu. Er verliert gegen den europäischen Trend 0,5 Prozent. Auch spanische Anleihen entwickeln sich unterdurchschnittlich und rentieren bei 1,662 Prozent.

***********************************************************

09:08 ERNEUTE GEWINNMITNAHMEN DRÜCKEN EVOTEC

Evotec-Anleger machen Börsianern zufolge am Montag erneut Kasse. Die Aktie verliert 4,4 Prozent. Mit 17,94 Euro ist sie aber noch immer rund 50 Prozent teurer als Anfang August. Der TecDax legte in diesem Zeitraum lediglich zehn Prozent zu. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)