MÄRKTE-BroadSoft nach Cisco-Gebot im Aufwind

Bangalore, 23. Okt (Reuters) - Mit Käufen haben die Anleger am Montag auf ein Übernahmeangebot von Cisco für die Telekom-Software-Firma BroadSoft reagiert. Die Titel legten 1,6 Prozent auf 54,78 Dollar zu und lagen damit nur knapp unter den gebotenen 55 Dollar je Aktie. Cisco gewannen 0,9 Prozent auf 34,56 Dollar. Die Übernahme für insgesamt etwa 1,9 Milliarden Dollar soll im ersten Quartal 2018 abgeschlossen sein, teilten beiden Unternehmen mit. BroadSoft ist auf einheitliche Kommunikationssoftware für Mobilfunk, Festnetz und Kabeldienste spezialisiert. Seine Produkte verkauft BroadSoft an Unternehmen wie Verizon oder AT&T, die sie wiederum an ihre Geschäftskunden weitergeben. (Reporter: Munsif Vengattil and Arjun Panchadar in Bangalore, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

