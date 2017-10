MÄRKTE-Bayer nach enttäuschendem Zwischenbericht auf Talfahrt

Frankfurt, 26. Okt (Reuters) - Bayer hat am Donnerstag die Anleger mit seinem Zwischenbericht enttäuscht. Die Aktien fielen um 3,5 Prozent auf 110,45 Euro und hielten im Dax damit die rote Laterne. In der Pharmasparte und im Consumer-Bereich seien die Umsatz-Prognosen verfehlt worden, schrieben die Analysten von Jefferies. Bayer-Chef Werner Baumann hatte eingeräumt, das Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten habe sich schlecht entwickelt. Die Analysten von Baader Helvea hielten den Bericht für insgesamt durchwachsen und verwiesen ebenfalls darauf, dass in allen Sparten die Umsätze geringer als erwartet ausgefallen seien.

