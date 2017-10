BÖRSEN-TICKER-Monte Paschi am zweiten Börsentag im Aufwind

Frankfurt, 26. Okt (Reuters) - Monte Paschi liegen in Mailand 3,7 Prozent höher bei 4,71 Euro. Am ersten Handelstag nach zehn Monaten Börsenabstinenz hatten Monte Paschi am Mittwoch elf Prozent zum Eröffnungskurs zugelegt.

10:04 BARCLAYS MUSS NACH ZAHLEN FEDERN LASSEN

Ein Kurssturz von fast sechs Prozent lässt den Börsenwert der britischen Bank Barclays um rund zwei Milliarden Dollar schrumpfen. Das Geldhaus verfehlte die Erwartungen im dritten Quartal wegen eines schwachen Handelsgeschäfts im Investmentbanking.

8:19 ADVA OPTICAL NACH ZAHLEN SCHWÄCHER

Im frühen Handel fallen Adva Optical um rund zwei Prozent und zählen im TecDax damit zu den größten Verlierern. Der Netzwerkausrüster ist im dritten Quartal wegen Kosten für die Integration des US-Konkurrenten MRV in die roten Zahlen gerutscht.

08:03 BAYER NACH ZAHLEN IM FRÜHEN HANDEL IM MINUS

Im frühen Handel fallen Bayer nach der Vorlage von Quartalszahlen um rund ein Prozent.

07:54 PROGNOSEANHEBUNG SCHIEBT AIXTRON VORBÖRSLICH INS PLUS

Aixtron legen am Donnerstag im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 3,2 Prozent zu. Der Chipanlagenbauer hatte seine Jahresziele für Umsatz und Auftragseingang angehoben. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)