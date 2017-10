MÄRKTE-Anleger geben Apple Vorschusslorbeeren für neues iPhone

Frankfurt/New York, 30. Okt (Reuters) - Anleger setzen auf hohe Verkaufszahlen des neuen iPhones von Apple. Die Aktien schnellten am Montag um 3,1 Prozent in die Höhe auf ein Rekordhoch von 168,07 Dollar. Schon am Freitag hatten Apple über 3,6 Prozent gewonnen, nachdem eine Sprecherin des Technologiekonzerns Reuters gesagt hatte, dass die Vorbestellungen für das iPhone X “durch die Decke” gingen.

Das Analysehaus GBH Insights hob seine Prognose für die Vorbestellungen um zehn Millionen Stück auf 50 Millionen an. “Zu dem für Freitag (3. November) vorgesehenen offiziellen Start der iPhone-X-Verkäufe in den Apple-Geschäften rechnen wir mit einer sehr hohen weltweiten Nachfrage bei einem nur begrenzt zur Verfügung stehenden Angebot”, so Analyst Daniel Ives. Branchenexperte Jeffrey Kvaal von der Investmentbank Nomura sagte, die längeren Lieferzeiten deuteten auf eine starke Nachfrage hin. Allerdings warnte sein Kollegen Brian White vom Brokerhaus Drexel Hamilton, dass es möglicherweise Lieferengpässe bei einigen Zulieferern gebe.

Deren Aktien zogen am Montag auch kräftig an: Die im TecDax gelisteten Papiere von Dialog Semiconductor stiegen um 6,8 Prozent. Die in der Schweiz gelisteten AMS legten 5,6 Prozent zu. Die Titel der in London geführten IQE und Laird gewannen 6,4 und 2,7 Prozent. Apple will am Donnerstag Geschäftszahlen vorlegen.

Reporter: Arjun Panchadar und Munsif Vengattil, bearbeitet von Andrea Lentz, redigiert von Christian Krämer; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168